بدر عبدالعاطي: السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف | فيديو

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن "موقف مصر وقيادتها السياسية واضح من الأوضاع في السودان، وتعمل وتتحرك بشأن حل الأزمة سياسيًا، حيث إن العنصر العسكري لم يُنه الحرب على مدار الـ 3 سنوات، لكنه أدى لقتل المدنيين بالسودان".. موضحًا أن السياسة الخارجية المصرية تُدار بشرف في وقت عزّ فيه الشرف.

وأضاف وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن مصلحة مصر الأولى والأخيرة هي مصلحة الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح هذا المبدأ بجلاء حين قال إن أيادينا بيضاء في كل دول الجوار، سواء في السودان أو ليبيا.

وعلّق "عبدالعاطي" على تعامل مصر الدبلوماسي وصبرها تجاه تصريحات قائد ميليشيا الدعم السريع ضد مصر، قائلًا: "مصر دولة كبيرة وكبرى، وتحترم نفسها وتحترم التزاماتها، وهي دولة متحضرة ولديها الصبر الاستراتيجي وتنظر إلى الأمام".