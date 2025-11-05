قمر الظلام العملاق البارد يظهر في سماء مصر الليلة

يصل القمر اليوم إلى مرحلة الاكتمال الكامل (القمر العملاق)، محولاً إياه إلى بدر عملاق يعرف باسم "قمر القندس".

القمر العملاق

تشهد سماء مصر مساء اليوم الأربعاء ظاهرة فلكية مميزة ينتظرها عشاق الفلك وهواة الرصد، حيث يكتمل قرص القمر ليصبح بدرًا كامل الاستدارة في لحظة يكون فيها القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروبها مباشرة ويظل منيرًا طوال الليل حتى يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي.

بدر شهر نوفمبر

وقال الدكتور الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هذا البدر سيشرق مباشرة عند غروب الشمس ويبقى مرئياً طوال الليل، مما يوفر فرصة مثالية لمراقبة التضاريس السطحية للقمر باستخدام التلسكوبات الصغيرة أو النظارات المكبرة.

وأوضح أن القمر في هذه الليلة سيبلغ نسبة إضاءة 100%، وهي اللحظة التي يعرف فيها باسم “البدر الكامل”، ورغم أن العين المجردة لا يمكنها تمييز لحظة الاكتمال الدقيقة، إلا أن القمر سيبدو بدرًا مكتملًا في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر.

قمر القندس

ويعرف بدر شهر نوفمبر بأسماء متعددة مستمدة من القبائل الأمريكية، فيسمي باسم قمر القندس لأنه يتزامن مع الفترة التي كانت فيها القبائل الأمريكية توضع مصائد القنادس قبل تجمد الأنهار الشتوية، والقندس هو من القوارض التي تعيش في الماء.

قمر الظلام المتجمد

كما يعرف أيضاً بـ"القمر المتجمد" أو "قمر الظلام"، إشارة إلى بداية الدخول في البرد القارس وليالي الشتاء الطويلة التي تبدأ في هذا الوقت من العام.

واشار الدكتور أشرف تادرس أن قمر اليوم بدر شهر نوفمبر 2025 هو قمر عملاق "سوبر مون"، لأن القمر يكون قريبًا من نقطة الحضيض في مداره البيضاوي حول الأرض، نتيجة لذلك، يبدو القمر أكبر بنسبة 7% تقريباً وأسطع بنسبة 14% مقارنة بالبدر العادي، في مشهد يضفي على السماء بريقًا استثنائيًا يجذب الأنظار.

ظاهرة القمر العملاق

وتجذب ظاهرة القمر العملاق المصوريين والمراقبين، بكونها فرصة مميزة لمحبي التصوير الفلكي والاستمتاع بمشهد طبيعي نادر الجمال خاصة في المناطق ذات السماء الصافية مثل صحراء مصر أو المناطق الساحلية والأماكن البعيدة عن تلوث الإضاءة في المدن.

وأكد الدكتور تادرس أن وقت اكتمال القمر هو الأنسب لرؤية تضاريس سطحه بوضوح باستخدام النظارات المعظمة أو التلسكوبات الصغيرة، حيث يمكن مشاهدة الفوهات البركانية والحفر النيزكية بتفاصيل مدهشة.