هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
ديني

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

أحمد سعيد

يحتار بعض الناس في الفرق بين صلاة الفجر والصبح حيث يتساءلون هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ وهو ما يدور حوله جدل بين الناس، وفي إطار بيان الأحكام الفقهية التي يتساءل عنها الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل وبينت الفرق بين صلاة الفجر والصبح.

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟

وفي إطار بيانه وتوضيح الفرق بين صلاة الفجر والصبح، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن صلاة الفجر وصلاة الصبح هما اسمان للصلاة المفروضة ذاتها والتي يؤديها المسلم بعد طلوع الفجر الصادق وقبل شروق الشمس. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن "صلاة الفجر والصبح هما لفظان يطلقان على الفرض، وكلاهما يطلقان على السنة، فإذا قال المسلم صليت الفجر، فإن قصده ينصرف إلى الفرض والسنة معًا."

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القاعدة الفقهية هنا تقول إنه "إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا"، موضحا أن ذلك يعني أنه إذا ذكرت كلمة "الصبح" وحدها، فالمقصود بها الصلاة المفروضة، أما إذا قُرنت مع كلمة "الفجر" "كأن يقول المصلي: "صليت الفجر والصبح"، فإن المقصود هو أداء السُّنة والفرض.

فضائل صلاة الفجر

أخبرنا الشرع الشريف عن فضائل من يداوم ويحرص على أداء صلاة الفجر، ومنها: 

  1. دعاء واستغفار الملائكة: عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ ، وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ".
  2. النور التام يوم القيامة: عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
  3. كنز من الحسنات: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَالْقَاعِدُ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ كَالْقَانِتِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ".
  4. الفوز بالجنة والنجاة من النار: قَالَ صلى الله عليه وسلم "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا" يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ".
  5. أجر قيام الليل: عن عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ".
  6. خير من الدنيا وما فيها عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
  7. يكون العبد في ذمة الله وحفظه: فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهْوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ".

أفضل العبادات بعد صلاة الفجر

يستحب للمسلم أن يجلس في مصلاه بعد أداء صلاة الفجر والقيام بالأعمال الصالحة التالية:

  • يعد الاستغفار بعد صلاة الفجر  من أحب الأعمال التي يبدأ بها المسلم يومه والتي يُستحب يرددها حتى تطلع الشمس.
  • يعد الدعاء بعد صلاة الفجر من أهم وأكثر الأدعية المستجابة ، التي من شأنها تغيير حياتك 180 درجة للأفضل، وتنقلك من ضيق العيش إلى سعة الرزق.
  • قراءة القرآن بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس
  • ترديد الأذكار بعد الصباح
صلاة الفجر والصبح صلاة الفجر الفرق بين صلاة الفجر والصبح الفجر دار الإفتاء الإفتاء

المزيد

