ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

يحتار بعض الناس في الفرق بين صلاة الفجر والصبح حيث يتساءلون هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ وهو ما يدور حوله جدل بين الناس، وفي إطار بيان الأحكام الفقهية التي يتساءل عنها الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل وبينت الفرق بين صلاة الفجر والصبح.

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟

وفي إطار بيانه وتوضيح الفرق بين صلاة الفجر والصبح، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن صلاة الفجر وصلاة الصبح هما اسمان للصلاة المفروضة ذاتها والتي يؤديها المسلم بعد طلوع الفجر الصادق وقبل شروق الشمس.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن "صلاة الفجر والصبح هما لفظان يطلقان على الفرض، وكلاهما يطلقان على السنة، فإذا قال المسلم صليت الفجر، فإن قصده ينصرف إلى الفرض والسنة معًا."

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القاعدة الفقهية هنا تقول إنه "إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا"، موضحا أن ذلك يعني أنه إذا ذكرت كلمة "الصبح" وحدها، فالمقصود بها الصلاة المفروضة، أما إذا قُرنت مع كلمة "الفجر" "كأن يقول المصلي: "صليت الفجر والصبح"، فإن المقصود هو أداء السُّنة والفرض.

فضائل صلاة الفجر

أخبرنا الشرع الشريف عن فضائل من يداوم ويحرص على أداء صلاة الفجر، ومنها:

دعاء واستغفار الملائكة: عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ ، وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ". النور التام يوم القيامة: عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". كنز من الحسنات: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَالْقَاعِدُ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ كَالْقَانِتِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ". الفوز بالجنة والنجاة من النار: قَالَ صلى الله عليه وسلم "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا" يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ". أجر قيام الليل: عن عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ". خير من الدنيا وما فيها عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". يكون العبد في ذمة الله وحفظه: فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهْوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ".

أفضل العبادات بعد صلاة الفجر

يستحب للمسلم أن يجلس في مصلاه بعد أداء صلاة الفجر والقيام بالأعمال الصالحة التالية: