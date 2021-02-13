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روائي سوداني: الالتحاق بالمعسكرات الحربية كان شرطا لدخول الجامعة في عهد البشير

السبت 13/فبراير/2021 - 04:40 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكد حمور زيادة، الكاتب والروائي السوداني، أنه خلال فترة حكم التيار الإسلامي للسودان تغير الشكل العام، حيث إنه كان التدريب بالمعسكرات الحربية شرط لدخول الجامعات، بجانب سيطرتهم على الإعلام ونقل صوت التيار فقط، موضحًا أن السودان تمتلك فكرة حالمة ولكن الأفراد غير قادرين على تطبيقها.

وأضاف "زيادة"، خلال حديثه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشعب في جميع الأوقات كان راضخ كثيرًا لكل متحدث سياسيًا عن أنه سيتطبق الشريعة الإسلامية، حيث إنهم عاشوا مثل هذه الأفكار لسنوات كثيرة، والأحاديث عن الدين أحاديث عاطفية بالنسبة لهم.

وأوضح أن الإنفجار الجماهيري في الثورة ضد البشير كان بلا وعي كبير، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني ليس له مشكلة مع تطبيق الشريعة الإسلامية ومشكلتهم مع من يُطبقها، مؤكدًا أن الوثيقية الدستورية لم تنص على أن الحكم بالشريعة في السودان أمر ضروري، متابعًا: "حزب الأمة الآن بلا أي ثقل في الشارع السوداني".

وتابع: "توقيع اتفاقية سلام في السودان لم يوقف القتال الأهلي هناك"، موضحًا أن السودان عاشت فترات كثيرة من الظلم، تلها نزاع من قبل الإسلاميين وغيرهم في السودان على فكرة تطبيق الدستور الإسلامي والأخر الغير إسلامي، مؤكدًا أن الأحزاب السودانية قائمة على طوائف دينية ليس أكثر من ذلك.
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