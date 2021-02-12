بانون: أتحمل جزءا كبيرا من هدف ليفاندوفسكي في شباك الأهلي.. ومش بخاف من أي لاعب





وقال بانون في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "نمت جيدًا قبل مباراة بايرن ميونخ، أنا مش بخاف من أي لاعب وبركز على شغلي، أخاف فقط من أن يكون زملائي ليسوا في حالتهم."





وأضاف: "أنت بتبص على ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لكن يجب أيضًا أن تكون لك شخصيتك، أنت تلعب للنادي الأهلي نادي كبير وعريق له جمهور كبير."





وأكمل قائلًا: "أتحمل جزءًا كبيرا من هدف بايرن ميونخ الثاني، ساني كان بقرب خط الملعب وأمامه ياسر إبراهيم، توقعت أن يقوم بإرسال الكرة على الزاوية القريبة، أخذت قرار أن أقطع على القريبة لكي أسبق ليفاندوفسكي لكنه راح على البعيدة وأحرز الجول بسهولة."

تحدث المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، عن المباراة التي جمعت فريقه ببايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.