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فيديو.. تشكل بحيرة في الهيملايا يثير مخاوف من فيضان مفاجئ

السبت 13/فبراير/2021 - 08:49 ص
فيضان
فيضان
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد  تشكّل بحيرة في الهيملايا يثير مخاوف جديدة من فيضان مفاجئ.

وأثارت بحيرة تشكلت مؤخرا في الهيملايا مخاوف من حدوث فيضان آخر في شمال الهند، بعد أقل من أسبوع من كارثة تابوفان، وفق ما ذكرت الجمعة السلطات التي أرسلت بعثة من الخبراء لمعاينة الموقع.

ولقي 36 شخصًا مصرعهم ولا يزال 168 في عداد المفقودين بسبب الانهيار الجليدي الذي وقع الأحد الماضى في وادي ريشجانجا بولاية أوتارخند. ونُسبت هذه الظاهرة في بادئ الأمر إلى انهيار أحد الجبال الجليدية في الهيملايا، لكن فرضيات أخرى طُرحت، منها تكون بحيرة جليدية بسبب ذوبان جبل من الجليد. ويثير الذوبان السريع للجبال الجليدية التي شهدتها المنطقة بسبب الاحتباس الحراري القلق بشكل متزايد.

وحذر خبراء في الجيولوجيا الخميس من تشكل بحيرة جديدة بالقرب من نهر ريشجانجا، حيث وقعت الكارثة الأحد، اذ يخشى أن لا تصمد ضفافه امام ضغط المياه.

وأوضح كومار "في الأيام الأخيرة، انخفضت غزارة نهر ريشجانجا، لكن منذ يوم أول أمس (الخميس)، عادت للارتفاع" مضيفا "أن هذا يعني وجود ثغرة في البحيرة. من الممكن أن يشكل تجمع المياه دون حدوث تدفق خطرًا".وتواصلت أمس الجمعة محاولة إنقاذ 30 شخصا عالقين في نفق، لكن الأمل في العثور على ناجين يتضاءل.

وقال كومار "نحاول الدخول في النفق الأصغر الذي يقع على عمق 12 مترًا أسفل" النفق الذي علق فيه العمال و"إذا نجوا من الوحل والمياه، فقد يكونون بأمان في مكان ما".

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