الغرفة التجارية ببنى سويف تشارك في زيارة لرجال أعمال لكازاخستان قريبا

اعلن حسن جعفر رئيس الغرفه التجاريه ببنى سويف ان الغرفه ستشارك فى الزياره التى سينظمها الاتحاد العام للغرف التجاريه الى كازاخستان.

وقال فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " ان مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة المهندس ابراهيم العربى قرر خلال اجتماع مجلس ادارة اتحاد الغرف التجاريه الذى عقد مؤخرا فى شرم الشيخ على هامش اجتماع مجلس الاعمال المصرى الكازاخستانى تنظيم زياره لرجال الاعمال المصريين برئاسة العربى لزيارة كازاخستان ويضم الوفد تجار ورجال اعمال ومصدرين ومستوردين ومستثمرين وذلك بالتعاون مع مجلس الاعمال المصرى الكازاخستانى وبالتنسيق مع وزارة الخارجيه المصريه وذلك خلال الزياره المرتقبه لوزير الخارجيه المصرى لكازاخستان والتى ستتم قريبا ؛ موضحا انه سيتم تنظيم منتدى اعمال مصرى كازاخستانى لدفع العلاقات الاقتصاديه وزيادة التبادل التجارى بين البلدين وتنشيط العلاقات الثنائيه وذلك على هامش زيارة سامح شكرى وزير الخارجيه ؛ مشيرا الى انه سيتم خلال الزياره الاتفاق على تنظيم زياره لرجال الاعمال بدولة كازاخستان والتى تم الاتفاق عليها خلال مجلس الاعمال المصرى الكازاخستانى الذى عقد مؤخرا بالقاهره ؛









واضاف انه خلال لقائه مع مجموعه من رجال الاعمال المشاركين فى المنتدى طرح عليهم الفرص الاستثماريه المتاحه فى محافظة بنى سويف التى تضم 5 مناطق صناعيه هى منطقه بياض العرب ومنطقه كوم ابوراضى ومنطقه الصناعات الخفيفه ومنطقه الصناعات المتوسطه والمنطقه الصناعيه فى مدينة بنى سويف الجديده ؛ مؤكدا ان جميع هذه المناطق مناطق صناعات ثقيله خاصة فى قطاع مواد البناء التى تتميز بها دولة كازاخستان مثل مصانع الاسمنت والحديد والرخام ومواد البناء ؛ موضحا أن اقتصاد كازاخستان قد شهد نموا كبيرا خلال الاعوام القليلة الماضية علي المستويين الاقليمى والدولى كما تعتبر طرفا هاما في مبادرة ( الحزام و الطريق ) وهو ما يوفر فرصا واعده للتعاون الاقتصادى بين الجانبين فى المستقبل وتنوع الاستثمارات بين الجانبين خاصة المصرى الذى يتمتع بميزات نسبيه سواء لغزو الاسواق الافريقيه او العربيه ؛ موضحا أن الصادرات المصريه لأسواق كازاخستان يتركز أغلبها في منتجات الأدويه والفواكه والخضروات والزيوت العطريه والكيماويات بينما هناك فرصا كبيرة لمنتجات السيارات و الاجهزه الألكترونيه و المنتجات البلاستيكيه المصريه وهو ما يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين فى المستقبل ؛





واشار جعفر الي ان كازاخستان تعتبر دوله مستورده للماكينات والمعدات والسيارات والاجهزه الكهربيه خصوصا الالكترونيات وأشباه الموصلات والمحولات الكهربية وأنظمة التسخين والملابس الجاهزه والاثاث الخشبى ؛ مؤكدا ان تلك الامور تسمح بتحقيق تعاون مشترك ؛ كما ان لدى كازاخستان خبرات متراكمه وعميقه فى مجالات الاقمار الصناعيه والصناعات الفضائيه وأجهزة الملاحه الفضائيه وايضا لديها أنظمه متطوره للسكك الحديديه بخلاف خبرتها الكبيره فى انشاء الطرق الحديثه وتميزها في مجال الصناعات الكيماويه بكافة انواعها خاصة الهيدروجين والفوسفات وأوكسيدات الكروم والاحماض علاوة على صناعة زيوت وغازات النفط المتقدمه والتى تصدر الكثير منها للخارج ؛





ونوه جعفر إلى رغبته فى طرح الفرص الاستثماريه المتاحه بالمحافظه على المستثمرين الكازاخستان خلال اللقاء والاتفاق على زيارة المحافظه والاطلاع على تلك الفرص على ارض الواقع .