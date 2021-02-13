بقيادة حميدتي.. قوات الدعم السريع السودانية تنجح في خفض الهجرات غير الشرعية عبر السودان

نشط السودان فى عمليات واسعة للقضاء على تجارة الإتجار بالبشر، وسط اهتمام دولي وإقليمي بعد أن أصبحت الهجرات الغير الشرعية لأوروبا في السنوات الأخيرة من أكبر المشاكل التي تواجه الإتحاد الأوروبي.





ومع تعامل قوات الدعم السريع السودانية مع هذا الملف تغيرت المعادلة، إذ أطلق الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الشهير بـ "حميدتي"، ىمبادرة في شهر ديسمبر 2014، وبموجبها شاركت القوات في مكافحة الهجرة غير الشرعية، محققة إنجازات كبيرة تم ترجمتها بإنخفاض أعداد المهاجرين الذين يستطيعون النفاذ إلى "أوروبا" القارة العجوز.





ووفقا لبيانات وإحصائيات مراكز الأبحاث، فإن نحو 24 ألف مهاجر غير شرعي كانوا يعبرون السودان شهريا في الفترة من 2013 لـ2014 غالبيتهم توجهوا إلى أوروبا، وفي غضون هذه الفترة لم تستطع الأجهزة المعنية وقوات حرس الحدود التابعة للجيش التصدى لهذه الموجات حيث وصل أكثر من 90 % منهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.





وطبقا لتقديرات تقارير دولية دخل إلى أراضي الإتحاد الأوروبي في عام 2018 نحو 150 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي، وهو أدنى رقم خلال الـ5 سنوات الماضية، بالمقارنة مع وصول 650 ألف مهاجر إلى دول الإتحاد في عام 2013. وتستمر العمليات الوقائية بالقبض علي عصابات دولية في عام 2020 ، وتلقت الحكومة السودانية إشادات واسعة من الدول الشريكة للقضاء علي جرائم الاتجار بالبشر. ولارتباط الهجرة غير الشرعية بأنشطة أخرى غير مشروعة شهد السودان إنخفاضا في حالات الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة، بجانب ارتباطه الوثيق بالارهاب، بفضل مبادرة "دقلو" خصوصا مع التطور الفني لقوات الدعم السريع السودانية، وزيادة الميزانية المخصصة لها.





ومن جانبه قال الخبير في الشؤون الدولية عبداللطيف الكارب، إن الجهود السودانية في السنوات الأخيرة اسهمت في تقليل الهجرات غير الشرعية بعد التعاون الكبير الذي أبدته الحكومة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، وأشار الكارب للدور الكبير الذي تقوم به قوات الدعم السريع علي الحدود وتمكنها من إحباط عدد كبير من العمليات بجانب إلقاء القبض علي اعداد كبيرة من عصابات تنشط فى هذه التجارة المحرمة، وهذا ما انعكس سلبا على تقليل هذا النشاط غير الانساني فى القارة الافريقية.