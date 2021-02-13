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أخبار البلد

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب

السبت 13/فبراير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الجيش اليمني، مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح، غرب محافظة مأرب .

وقال الجيش اليمني، في بيان - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /السبت/ - إن "قواته شنت هجومًا معاكسًا واسعًا ردًا على هجوم الميليشيا الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح".

وأضاف البيان، "لقد تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع مستمر للميليشيا الحوثية، وأسفرت المواجهات عن مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية منهم المدعو أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني بارز يدعى النهمي الأمير الشريف".

وأكد الجيش اليمني، أن قواته، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، كسرت خلال الساعات الماضية عدة هجمات متتالية شنتها ميليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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