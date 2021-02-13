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محافظات

بعد حلف اليمين.. لجنة الأثار تعاين موقع "التنقيب خلسة" بالواصفية بالإسماعيلية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:55 ص
تمثال شبيه أبوالهول
تمثال شبيه أبوالهول
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انجي هيبة
بدأت اللجنة الثلاثية التابعة لمنطقة آثارالإسماعيلية، بمباشرة مهام عملها، بمعاينة موقع الحفر والتنقيب بقرية الواصفية بمحافظة الإسماعيلية، بعد قيام أعضاءها بحلف اليمين أمام نيابة مركز ابو صوير. 

وأمرت نيابة مركز ابو صوير الإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبد العزيز رئيس النيابة، بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة احباط محاولة التنقيب خلسة عن الأثار بقرية الواصفية.

وشكلت منطقة آثار الإسماعيلية لجنة ثلاثية مكونة من محمد مصطفي عرفة، سماح عبد الحليم عوض، ياسمين غريب، مفتشين أثار. 

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابو صوير من إحباط محاولة تنقيب عن الأثار بقرية الواصفية بنطاق مركز ابوصوير الإسماعيلية.

كان اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًايفيد بورود معلومات لمركز شرطة ابو صوير، يؤكد ضبط كميات من تشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر اسفل موق بقرية الواصفية.

بانتقال  قوات الأمن بمركز شرطة ابو صوير، تبين وجود اعمال حفر و تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية.

وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف وعمق 4 متر ونصف المتر، وبها سرداب بالاضافة الي وجود بعض اثار الهدم والحفر.

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