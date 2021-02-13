الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 21

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على البلاد اليوم وغدا، الأحد، حيث يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلا، وتصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.





ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ويبقى الطقس ما بين المائل للدفء والمائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.



