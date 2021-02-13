شاهد.. أول تجربة حقيقية لـ مرسيدس-بنز الفئة C موديل 2022

أعلنت شركة مرسيدس عن قرب الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالسيارة مرسيدس-بنز C-Class موديل 2022 قبل الكشف الرسمى عنها فى 23 فبراير الجارى .

ومع هذا الاقتراب ، قامت شركة مرسيدس بمنح بعض من اليوتيوبر الألمان بعمل ريفيو سريع ومراجعة السيارة كنموذج اولى وليس نهائى على صفحاتهم الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وظهرت السيارة مرسيدس-بنز C-Class موديل 2022 من خلال الفيديو ببعض التغيرات من بينها ، تغيرات فى المقصورة الداخلية ، مثل احتوائها على نظام معلوماتي ترفيهي بارز ذي شاشة تعمل باللمس وموجه عموديًا لا يضم نظام الملاحة والترفيه فحسب، بل يضم أيضًا عناصر التحكم في المناخ ، و سيتم إعادة وضع فتحات التهوية فوق شاشة المعلومات والترفيه.

بالاضافة الى تركيب مجموعة عدادات رقمية بارزة جديدة داخل مرسيدس-بنز C-Class موديل 2022 ، في حين يمكنك أيضًا تجهيز سيارتك بعجلة قيادة AMG Line الجديدة ذات القاعدة المسطحة.

أما التصميم الخارجى للسيارة مرسيدس-بنز C-Class موديل 2022 فيشترك فى الشكل مع الفئة S ، وكذلك الفئة E ، مع التغييرات الأكثر وضوحًا وهي الزوايا الأمامية والخلفية.

وقال احد اليوتيوبر فى مقطع الفيديو إن السيارة الجديدة أطول بمقدار 6 سم من الطراز السابق بينما تتميز بقاعدة عجلات أطول بمقدار 2.5 سم لتحسين مساحة الأرجل لركاب المقاعد الخلفية.