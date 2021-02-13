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أخبار العالم

رئيس البرلمان العراقي: الإرهاب والفساد أخّرا مسيرة بناء الدولة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن الإرهاب والفساد أخّرَا مسيرة بناء الدولة، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية التي يمر بها العراق فاصلة في تاريخ العملية السياسية.

وأضاف الحلبوسي ـ خلال الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت ـ أن "التراجع الاقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة"، لافتا إلى أنه جرى "اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسنمرر قانون الموازنة".

وتابع: "رفضنا الاستقطاعات المطروحة في الموازنة كي لا نضيف هما على هموم المواطنين"، مشددا على ضرورة "الوقوف على الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت".

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