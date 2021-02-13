رئيس البرلمان العراقي: الإرهاب والفساد أخّرا مسيرة بناء الدولة

قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن الإرهاب والفساد أخّرَا مسيرة بناء الدولة، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية التي يمر بها العراق فاصلة في تاريخ العملية السياسية.





وأضاف الحلبوسي ـ خلال الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت ـ أن "التراجع الاقتصادي سيقوض جهود بناء الدولة"، لافتا إلى أنه جرى "اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسنمرر قانون الموازنة".





وتابع: "رفضنا الاستقطاعات المطروحة في الموازنة كي لا نضيف هما على هموم المواطنين"، مشددا على ضرورة "الوقوف على الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين بسبب السلاح المنفلت".