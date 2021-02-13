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محافظات

لمدة 8 أيام.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية في الجيزة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:56 ص
غلق المحاور المرورية
غلق المحاور المرورية
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لأعمال صيانة الفواصل العرضية أعلي كوبري البرنسيسة الجديد " بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " وذلك  بطريق المنصورية القادم من مناطق مدينة كرداسة والطريق الدائري ( القوس الغربي ) إتجاه شارع الأهرام .

 

من جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بالتناوب لكوبري البرنسيسة الجديد لمدة " ٨" أيام تنتهي صباح يوم السبت الموافق 20/2/2021علي أن يكون العمل علي مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل حركة المرور.

 ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال .

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية  بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

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