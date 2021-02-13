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برلمان

أفريقية البرلمان تشيد بقوافل الأوقاف الدينية لدول القارة السمراء

السبت 13/فبراير/2021 - 12:49 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
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فريدة محمد
وجه الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لحرصه على ايفاد قافلة أئمة وواعظات الأوقاف إلى دولة السودان وذلك للانضمام إلى أشقائهم وشقيقاتهم من أئمة وواعظات السودان الشقيقة ليجوبوا معا العديد من الأقاليم السودانية للتوعية بعظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية وحرصه على مصالح البلاد والعباد , وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

 وقال " الجبلى " فى بيان له أصدره اليوم ان هذا التوجه من الدكتور محمد مختار جمعة دليل قاطع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالتعاون مع جميع دول القارة السمراء بصفة عامة ودولة السودان الشقيقة بصفة خاصة مشيدًا ان هناك ثقة كبيرة من الدول الافريقية بالعلماء المصريين والأئمة والوعاظ والواعظات.

 وطالب الدكتور شريف الجبلى من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بالتوسع فى مثل هذه القوافل الدينية لتجوب جميع الدول الافريقية لدعم التعاون المصرى الافريقى فى مجال الدعوة الاسلامية ونشر الفكر الوسطي المستنير وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها ومواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية
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