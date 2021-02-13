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أخبار العالم

لمناقشة الأزمة السورية.. العراق⁩ يتلقى دعوة رسمية للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر «مسار أستانا»

السبت 13/فبراير/2021 - 12:18 م
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
تلقى العراق دعوة رسمية من الحكومة الروسية للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر أستانا بشأن الأزمة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية فى بيان لها أن "الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله التقى السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والاقليمية التي تهم البلدين".

وأكدت الوزارة أن السفير الروسي سلم دعوة رسمية للعراق للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر "مسار أستانا" الخامس عشر والمزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية للفترة 16-17/ 2 / 2021 والذي سيناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا.

وأكد الجانبان "خلال اللقاء على التقارب في وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية".

وتابع البيان أن "اللقاء تناول أيضا مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية، وإمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة كورونا، كذلك تمت مناقشة موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي (سبوتنك v) المضاد لفيروس كورونا".

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