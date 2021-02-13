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أخبار البلد

القومي للمرأة: مشاركة الداعيات بالقوافل الدعوية حتمية وضرورية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بمشاركة عددًا من واعظات وزارة الأوقاف ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، والتى ضمت وفد مشترك من الأئمة، والدعاة والداعيات من البلدين ، جابوا عدة ولايات سودانيه ، واقاموا عددا من الفاعليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع الرجال والسيدات  في تلك الولايات.
   و توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر  الي الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف على إتاحه الفرصة للداعيات المصريات للمشاركة في القافلة الدعوية، معربه عن بالغ سعادتها بهذه المشاركة المتميزة والأولى من نوعها لخمسة من واعظات وزارة الأوقاف المصرية ضمن القافلة الدعوية والتي جابت عددًا من الولايات السودانيه، مشيدة بدور واعظات الأوقاف المصرية ومشاركتهن الفاعله في نشر الفكر الوسطى المستنير بين السيدات ، مشيرة الى أن مشاركة الداعيات في مثل هذه القوافل الدعوية الهامة  اصبح امر حتمي وضروري لقدرتهن على التواصل مع السيدات وتوعيتهن بأمور دينهن ودنياهن خاصة انهم تلقوا التدريب الكافي من وزارة الأوقاف  للقيام بهذا الدور الحيوي والهام .
يذكر ان القافلة تاتي في اطار التعاون المشترك بين البلدين والبرامج التي تم اقرارها بواسطة وزيري الشوون الدينية والأوقاف بين البلدين لتعميق العلاقات والصلاة واحداث حراك ايجابي علي المستوي الدعوي وتعزيز الخطاب الوسطي الذي تبنته وزارة الشؤون الدينيه والاوقاف .
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