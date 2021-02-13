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فن

زوجة أحمد السقا تتعرض لانتقادات بسبب عدم حزنها على والدها

السبت 13/فبراير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعرضت المذيعة مها الصغير للانتقادات من جمهورها بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تضحك بصوت عال.

وظهرت مها الصغير في الفيديو بمكياج صارخ دون مرعاة وفاة والدها، كما كانت تتبادل التعليقات مع أصدقائها على الرغم من مرور 10 أيام فقط على وفاة والدها خبير التجميل محمد الصغير.

وجاءت أبرز التعليقات على الفيديو: "حرام عليكي والدك لسه متوفي"، "ايه كمية الماكياج دي"، ليه كدا لم يمر 10 أيام".

كان الفنان أحمد السقا أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".

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