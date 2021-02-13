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أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تهد مسجدا تاريخيا في صنعاء اليمنية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ارتكتب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، جريمة جديدة وذلك بهدم واحد من أقدم المساجد الأثرية والتاريخية في مدينة صنعاء القديمة. 

ووفقًا لفضائية "العربية" السعودية، فإن ميليشيا الحوثي هدمت واحدا من أقدم المساجد الأثرية والتاريخية في مدينة صنعاء القديمة المدرجة عام 1986م ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وذكرت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مسؤولي مكتب الأوقاف وهيئة المدن التاريخية، بهدم مسجد النهرين الأثري. 

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مسجد النهرين التاريخي بصنعاء القديمة، وقد تمت مساواته بالأرض من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

ويعد هذا المسجد منارة علمية درس فيها العديد من الأعلام في مجالات الفقه واللغة وأصول الدين. 

ميليشيا الحوثي تهد مسجدا تاريخيا في صنعاء اليمنية
ميليشيا الحوثي تهد مسجدا تاريخيا في صنعاء اليمنية
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