ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من الصليب الأحمر بشأن توزيع لقاحات كورونا في لبنان

السبت 13/فبراير/2021 - 01:01 م
الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
Advertisements
محمود نوفل
أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مسئوليته الكاملة عن متابعة مدى التزام عملية التلقيح بالخطط الوطنية والمعايير الدولية ومتطلبات البنك الدولي، حرصًا على التعامل مع اللقاحات بطريقة آمنة وسليمة، وتوفيرها للجميع على نحو منصف وعادل داخل الدولة اللبنانية.

جاء ذلك بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها البنك الدولي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، للقيام على نحو مستقلّ بمتابعة ورصد حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبحسب الاتفاقية فتشمل أعمال المتابعة والرصد التي سيقوم بها الاتحاد الدولي إدارة سلسلة توريد لقاحات كورونا، وإدارة اللقاحات في الأماكن المُخصصة للتطعيم، من منظور الإجراءات الوقائية التقنية والبيئية والاجتماعية وأعمال تخزين اللقاحات ومراقبة المخزون والحفاظ على درجات حرارتها في مختلف مراحل سلسلة التوريد، وتقديم الخدمة في الأماكن المخصّصة للتطعيم، وأهلية متلقي لقاح كورونا، وتسجيل آراء المستفيدين وملاحظاتهم. وستسري هذه الاتفاقية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 ويمكن تمديدها حسب مقتضى الحال.

كما ستغطّي الاتفاقية توزيع اللقاحات التي سيتمّ شراؤها بتمويل من البنك الدولي، من خلال إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار أمريكي في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، لمساعدة الحكومة في مواجهة الزيادة غير المسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسيغطّي هذا التمويل، في المرحلة الأولى، شراء 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا من شركة "فايزر" (تكفي لتلقيح 750 ألف شخص)، ومن المتوقّع أن تصل الدفعة الأولى إلى لبنان غدًا، في 13 فبراير  2021.

ويشار الي ان لبنان يسعى إلى تلقيح 80% من إجمالي عدد السكان (المواطنين وغير المواطنين المقيمين في البلاد). 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طبيب من أمريكا: القدرات العملية في مصر كبيرة وقادرة على التعامل مع كورونا

مصر والسعودية والبحرين أبرزها.. لقاحات كورونا تصل إلى عدة دول وبدء حملات التطعيم قريبا

البنك الدولي يوافق على تخصيص 34 مليون دولار لدعم حملة لقاحات كورونا في لبنان

الخطوة الأولى من نوعها.. 34 مليون دولار منحة من البنك الدولي للبنان لدعم لقاحات كورونا

الوباء بات مجتمعيا.. مسئول لبناني يحذر من استثناءات في الإغلاق العام

مسئول لبناني: معاودة مد الإغلاق في حالة واحدة.. 47 مستشفى لم تفتح أقساماً لكورونا

ترشيحاتنا

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

زوجة أحمد السقا تتعرض لانتقادات بسبب عدم حزنها على والدها

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قرار عاجل من الصليب الأحمر بشأن توزيع لقاحات كورونا في لبنان

لو أكلت قبل الصلاة فهل تجب مضمضة الفم؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

تأجيل دعوى إلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات كورونا للمواطنين مجانا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

بعد اكتشافها سر خطير.. عروس توقف الزفة وتعتدي بالضرب على العريس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط