موسيماني: كان بإمكاننا الفوز على بايرن ميونخ حال وجود صلاح وماني مع الأهلي

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، إن المارد الأحمر كان بإمكانه الفوز على بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، لو كان معه محمد صلاح، وساديو ماني في صفوف الفريق.





وأضاف "موسيماني"، في تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، "أنه كأس العالم، لذلك إذا جئت في المركز الثالث فهذا أمر جيد، لذلك أعتقد أن أفريقيا لا ينبغي أن تُخزى من أن نصبح في المركز الثالث، على الأقل حصلنا على ميدالية".





وتابع " لقد هزمنا بطل كونميبول، وفزنا في مباراتين من أصل ثلاث مباريات في مونديال الأندية، والمباراة التي خسرناها كانت أمام بايرن ميونخ، وكان من الصعب الفوز بها".





وواصل "اعتقدنا أنه كان بإمكاننا الفوز بكأس العالم، ولكن دعونا نتحدث بشكل واقعي، من الصعب جدا الفوز بكأس العالم".

وقال "كما تعلمون، لعبنا فريق قوي جدا " بايرن ميونخ" لو كان لدينا ساديو ماني السنغالي ومحمد صلاح ربما كان بإمكاننا الفوز على بايرن ميونخ".

وأضاف "لذلك دعونا نكون صادقين ونقبل ما نحن عليه وأين نحن، ونتحلى بقليل من التواضع واحترام كرة القدم".

واختتم "حققنا نتائج جيدة، وحصلنا على الميدالية البرونزية نعم، من يتذكر الميدالية البرونزية؟ لا أحد، لكن في هذه المرحلة من الزمن حيث نحن من بين الفرق المشاركة، أنا سعيد بالحصول على البرونزية لأنني لعبت في الدور نصف النهائي أمام بايرن ميونخ".