الأرصاد الجوية تكشف نشاط رياح ورمال مثيرة خلال الأيام المقبلة.. فيديو

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه ما زال يوجد الاستقرار الجوي، حيث إن الدرجات الحرارية قد تكون حول المعدلات الطبيعية حتى الآن، منوها إلى أنه من اليوم حتى يوم الاثنين تشهد استقرارا تاما فى الأحوال الجوية، بدرجات حرارة بين 21 و20 درجة مئوية خلال فترات النهار.



وأضاف "مدير إدارة التنبئؤات الجوية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن يشهد انخفاضا طفيفا حول درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر من الصباح، مكملا أنه وفقا لما رصدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سوف تشهد الأيام من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار الجوي، بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة من 3 إلى 6 درجات.



وأشار "شاهين"، إلى أن الأيام من الثلاثاء إلى الخميس أيضا سوف تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، الذى يساعد على الشعور بانخفاضات درجة الحرارة، كما أن الرياح قد تكون مصاحبة بالرمال المثيرة فى المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، كما أنه توقع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.



وأكد، أن الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة على حالة الطقس، ومستمرة الشبورة حتى يوم الإثنين المقبل، منوهة بأنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل ستتعرض البلاد لمنخفض جوي قوي سيؤي إلى انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن نشاط الرياح، وارتفاع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



وأوضح أن المنخفض الجوي مستمر حتى نهاية الأسبوع، محذرة من تخفيف الملابس حيث سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.