لتنمية الثروة الحيوانية.. تحصين 15346 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية تضافر جميع الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أي أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.





وفي السياق نفسه، قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسي بتحصين ١٤٨٠٢ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية ولقاح الوادي المتصدع.





كما تم تحصين ٣٠٠ من الأغنام بلقاح الحمى القلاعية و٢٤٤ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية والوادي المتصدع والنيموباك، بالإضافة لاستخراج ٢٠ تصريح نقل للطيور الحية وعمل ٢ معاينة فنية مشروع ثروة حيوانية.





يذكر أن مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسي، قامت بتحصين 14647 رأس ماشية بلقاحي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تم تحصين 275 رأس ماشية بلقاح النيموباك من خلال إدارة للوقاية بالمديرية.





كما تم استخراج 30 تصريح نقل الطيور الحية وعمل 4 معاينات فنية مشروع ثروة حيوانية والمرور على 4 مزارع دواجن، والتأمين على 619 رأس ماشية من خلال إدارة الخدمات بالمديرية، بالإضافة إلى تنفيذ 200 لجنة رش و140 لجنة علاج جماعى و3 معاينات إنتاج حيواني من خلال قسم الرعاية بالمديرية.





كما قامت إدارة المعامل بالمديرية خلال شهر يناير الماضي بفحص 49 عينة اختبار حساسية للألبان و16 عينة عد فطري باللبن وحالة ذبيح اضطراري بإجمالي 66 حالة، وذلك من خلال وحدة تشخيص أمراض الحيوان والدواجن والسموم الفطرية بالمديرية.





يذكر أن محافظ البحيرة استعرض جهود مديرية الطب البيطري في عامين، وتضمنت الآتي:

- علاج 3 ملايين و165 ألفا من رؤوس الماشية، وبلغ عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية القطاع الحيوانى ٣٨ قافلة بإجمالي ٣٥٠٥٢ حيوانا معالجا.





وأكد الدكتور حسنى عباسي، مدير مديرية الطب البيطري، أن عــــدد المذبوحـات خلال ذات الفترة بلغ ٢٣٧٧٨٠ ذبيحة، وأسفرت الحملات المشتركة مع الصحة والتموين عن تحرير 3511 قضية متنوعة للحوم غير الصالحة والذبح خارج المجازر، وبلغت كمية اللحوم المضبوطة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال تلك الفترة ٣٧٠٦٣٧ كجم.





وأوضح الدكتور حسنى عباسي، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، جهود المديرية خلال الفترة من بداية يناير الماضى 2020 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، حيث تم الآتي:

- تقديم العلاج لـ 1376154 حيوانا ورأس ماشية.

- عمل 9 قوافل بيطرية مجانية تم خلالها علاج 2350 حيوانا بالمجان، وذلك للقرى المحرومة والأكثر احتياجا ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



- اختبار 83095 حيوانات ضد مرضى السل والبروسيلا.







كما قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور حسنى عباسي خلال الشهر الماضى بتحصين ٥٢٠ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية، و١٠٠٠ رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية المستوردة، و٢٢٣٠ رأس ماشية بلقاح الوادي المتصدع، و١٨٠٩ رؤوس ماشية بلقاح النيموباك، و٥٤ رأس ماشية بلقاح جدري الأبقار، و٦٠ رأس غنم بلقاح جدري الأغنام، و١٨٠٠ طائر بلقاح إنفلونزا الطيور من خلال إدارة الوقاية بالمديرية.





كما تم استخراج ١٩٠ تصريح نقل الطيور الحية، وعمل ٧ معاينات فنيه لمشروع ثروة حيوانية، ومعاينة لمشروع نشاط داجني، بالإضافة إلى سحب عينات ما قبل البيع المزارع الدواجن بـ ١٧٠٠٠ طائر، والمرور على ٤ مزارع دواجن.







كما قامت إدارة التلقيح الصناعي بإجراء تلقيح صناعي لـ ٧٦١ أبقار وجاموس، بالإضافة إلى التأمين على ٥١٩ رأس ماشية و٤٣٤ رأس أبقار و59 رأس جاموس و٢٦ رأس أغنام، من خلال إدارة الخدمات بالمديرية.





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