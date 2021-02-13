إصابة شاب بطلق نارى فى الصدر خلال مشاجرة بقنا

أصيب شاب بطلق نارى فى الصدر، خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة بقنا.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بإصابة أنطونيوس أمجد إبراهيم، 17 عامًا، مقيم بقرية أسمنت.





وتبين أن المجنى عليه، أصيب بطلق ناري فى الصدر، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجانى والسلاح المستخدم.





من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى نقادة المركزى، لتلقى العلاج اللازم.





تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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