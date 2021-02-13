ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يصدر قرارات قاسية بشأن فيروس كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 01:45 م
العراق
العراق
Advertisements
محمود نوفل
توقعت ربى فلاح حسن، مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة العراقية، أن يشهد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة اليوم، إصدار قرارات مشددة وقاسية؛ للحد من عدد الاصابات ودفع المواطن الى الالتزام بالاجراءات الوقائية .

وذكرت مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة العراقية، في تصريحات صحفية لها بحسب "السومرية نيوز"، أن العراق يشهد في الآونة الأخيرة "خلال الأسابيع والأشهر الماضية"، انخفاض نسب الشفاء إلى أقل من ٩٥.٥% .

وأضافت "تزايد الأعداد والوصول إلى الأرقام التي نعتبرها خطرة سيشكل خطرا كبيرا على المؤسسات الصحية إذا استمر".

وختمت تصريحاتها، قائلةً إن الإجراءات الوقائية هي الاهم بالنسبة لوزارة الصحة والبيئة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشكل طارئ.. العراق يقرر استخدام لقاحي استرازنيكا وسينوفارم لمواجهة كورونا

العراق: تسجيل 823 إصابة بكورونا جديدة.. وشفاء 1813 حالة

العراق يحذر من فقدان السيطرة على كورونا ويهدد بهذه الاجراءات

الصحة العراقية تحذر من تفش جديد لفيروس كورونا

العراق يسجل 1994 إصابة جديدة بـ كورونا

إجراءات وقائية مشددة.. وزير الصحة العراقي يحذر من خطر كورونا على البلاد

ترشيحاتنا

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

في عيد ميلاد ميمي جمال.. حسن مصطفى رفض مشاركتها في مدرسة المشاغبين لهذا السبب

الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

تعرف على آخر وصايا الفنان على حميدة قبل وفاته .. فيديو

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط