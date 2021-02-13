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رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول وفاردي على رأس هجوم ليستر سيتي

السبت 13/فبراير/2021 - 01:51 م
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره ليستر سيتي، اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل المباراة كالتالي: 

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد - كاباك - هندرسون - روبيرتسون

الوسط: فينالدوم - جونز - ميلنر

الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو

في حال فاز ليستر على ليفربول سيقفز للمركز الثاني مؤقتا، لحين خوض مانشستر يونايتد مباراته، بينما إذا حقق ليفربول الفوز سيقفز للمركز الثالث بدلا من ليستر، وسيستعيد وقتها ليفربول الثقة بعد الخسارة 1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية.


وكانت الخسارة أمام سيتي هي الثالثة على التوالي لليفربول على أرضه للمرة الأولى منذ 1963.


بينما جاء تشكيل  ليستر سيتي للمباراة :

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، أمارتي

الوسط: ألبرايتون، بارنيز، تيليمانس، نديدي، ماديسون

الهجوم: جيمي فاردي

وأعلن كلوب في المؤتمر الصحفي أمس، غياب فابينيو لاعب الفريق عن المباراة.

في الوقت نفسه، سيطمئن ليستر على جاهزية جيمس جاستن، الذي تعرض لإصابة في المباراة التي خاضها الفريق في منتصف الأسبوع.
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