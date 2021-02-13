ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئاسة المسجد النبوي الشريف تكثف الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

السبت 13/فبراير/2021 - 01:55 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم السبت، أعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية، في الأقسام النسائية؛ لتشديد الحماية للمصلين بالمسجد النبوي من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفرق الميدانية النسائية تنفذ على مدار الساعة برامج التنظيف والتطهير للأرضيات والسجاد داخل المصليات والساحات النسائية؛ بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية، لا تؤثر في الصحة العامة لحياة الإنسان، إلى جانب مواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميا.

وأضافت أن الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الوكالة النسائية، شملت أيضا رفع حافظات ماء زمزم من الأقسام النسائية، واستبدالها بعبوات زمزم، لتوزيعها على الزائرات وحثهن ونصحهن بعدم إحضار الأطفال، والبعد عن التجمعات النسائية داخل المسجد وساحاته، والمباعدة بين صفوف المصليات حرصا على سلامتهن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط