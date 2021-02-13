رئاسة المسجد النبوي الشريف تكثف الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم السبت، أعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية، في الأقسام النسائية؛ لتشديد الحماية للمصلين بالمسجد النبوي من فيروس كورونا المستجد.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفرق الميدانية النسائية تنفذ على مدار الساعة برامج التنظيف والتطهير للأرضيات والسجاد داخل المصليات والساحات النسائية؛ بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية، لا تؤثر في الصحة العامة لحياة الإنسان، إلى جانب مواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يوميا.



