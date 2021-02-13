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رياضة

باريس سان جيرمان يخطط لخطف محمد صلاح من برشلونة وريال مدريد

السبت 13/فبراير/2021 - 02:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
أكد تقرير فرنسي أن نادي باريس سان جيرمان يراقب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكر موقع "le 10 sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يراقب محمد صلاح منذ شهر ديسمبر الماضي، تمهيدا للتعاقد معه.


وأضاف الموقع أن فرصة باريس سان جيرمان في ضم محمد صلاح قد تكون أكبر من برشلونة وريال مدريد، نظرا للأزمة المالية التي يمر بها قطبي إسبانيا.


وأشار الموقع الفرنسي، إلى اهتمام نادي بايرن ميونخ أيضا بضم الفرعون المصري.


وأوضح الموقع، أن ليفربول سيكون مهددا بفقدان محمد صلاح حال الفشل في حصد مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما تقلصت آماله في حصد لقب البريميرليج هذا الموسم.


يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق 3 أهداف عن برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، وكالفيرت، لاعب إيفرتون، وثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون، أصحاب المركز الثاني.


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