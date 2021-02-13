جوجل تطلق مميزات جديدة لتحرير الصور لمشتركي جوجل ون

أضافت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، عددا من المميزات التحريرية الجديدة على خدمة "صور جوجل" لمشتركي خدمة "جوجل ون" من مستخدمي أجهزة "أندرويد" الذكية.









وتعتمد أدوات التحرير الجديدة المدفوعة على تقنيات التعلم الآلي، مثل المميزات المطورة "بورتريه بلور"، و"بورتريه لايت" و"كولر بوب".









وقالت "جوجل" إن الإصدارات الجديدة من تلك المميزات سوف تعمل مع الصور الأحدث، وستوفر بيانات العمق لتحرير الصور بفضل تقنيات التعلم الآلي، مشيرة إلى أنه لن يحدث أي تغيير للإصدارات القائمة والتي ستظل متاحة مجانا لمستخدمي خدمة "صور جوجل".







