التسجيل المسبق للشاحنات.. النقل: زمن تواجد الشاحنة لا يتعدى 25 دقيقة بميناء الإسكندرية

أكدت وزارة النقل أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية أسهم بشكل مباشر في خفض زمن انتظار الحاويات داخل المحطة، ليصبح زمن تواجد الشاحنة لا يتعدى 25 دقيقة، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا لم تسجله أي محطة أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن نظام التسجيل المسبق يمثل أحد أهم المزايا التي انفردت بها المحطة لتجاوز التكدس داخل الميناء؛ حيث يتواصل سائق الشاحنة مع نظام الإدارة الذكي للمحطة قبل وصوله، ليكون على علم مسبق بموعد الوصول المحدّد، ومكان التفريغ، وموعد المغادرة بدقة.

وتأتي هذه الطفرة التشغيلية في إطار استكمال المشاريع القومية العملاقة لتطوير الموانئ البحرية المصرية، تنفيذًا للتوجهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. وتُعد محطة "تحيا مصر" (التي افتتحها رئيس الجمهورية في يونيو 2023) شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويضعه في صفوف الموانئ ذات الأداء العالمي.