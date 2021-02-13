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محافظات

استمرار عمليات تعقيم وتطهير كليات ومنشآت ومستشفيات جامعة كفرالشيخ.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 02:13 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي اليوم، السبت، استمرار عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية والحرم الجامعى والمسطحات الخضراء و18 كلية و3 معاهد، وأقسام وعيادات المستشفى الجامعي ومستشفى الطلبة فى إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية وسلامة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى.

وقال إن ذلك يأتي ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة والتي تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة والتي تتضمن التعقيم التعقيم والتطهير اليومي للكليات والمستشفيات والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ بأنه يتابع يوميا تقرير لجنة إدارة الأزمات لتنفيذ خطة مواجهة فيروس برئاسته وعضوية الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمكتب الإعلامى.

وأشاد دسوقي بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الإختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته.

ووجه رئيس الجامعة مديري المستشفى الجامعي والطلبة وفريقي مكافحة العدوى باتخاذ أقصى درجات التدابير الاحترازية وتنفيذ ما يلزم في إطار خطة إدارة الجامعة لتحقيق أقصى درجات السلامة.

كما كلف دسوقي أمين عام الجامعة الدكتور على صبري بالمتابعة اليومية لإجراءات التطهير والتعقيم للحرم الجامعي لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.
استمرار عمليات تعقيم وتطهير كليات ومنشآت ومستشفيات جامعة كفرالشيخ.. صور
استمرار عمليات تعقيم وتطهير كليات ومنشآت ومستشفيات جامعة كفرالشيخ.. صور
استمرار عمليات تعقيم وتطهير كليات ومنشآت ومستشفيات جامعة كفرالشيخ.. صور
استمرار عمليات تعقيم وتطهير كليات ومنشآت ومستشفيات جامعة كفرالشيخ.. صور
استمرار عمليات تعقيم وتطهير كليات ومنشآت ومستشفيات جامعة كفرالشيخ.. صور
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