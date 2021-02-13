تركيب 33 عداد مياه للأسر الأكثر احتياجًا بمركزى أبو المطامير وحوش عيسى

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.





وأشار إلى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة.







في نفس السياق قامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتوصيل 33 عداد مياه شرب نقية وتوصيلات داخلية بقرى (الشيخ قاسم وليان والنجيلي والغيت) بمركز أبو المطامير وقرى (توفيق الحكيم وابو طالب وحرارة) بحوش عيسي.



ووجه المحافظ باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.







يذكر أن قدمت جمعية الأورمان بالبحيرة، لـ 26 من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف مبلغ 182 ألف جنيه بواقع 7000 جنيه لكل حالة لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، ليصل عدد المستفيدين من تنمية المشروعات الصغيرة حتى الان 1410 مستفيدين بنطاق المحافظة.



ووجه المحافظ، بإشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية على كافة الاعمال وتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياه.



كما قامت جمعية الأورمان بالبحيره بتوصيل 27 عداد مياه شرب نقيه وتوصيلات داخلية بقرى (كوم الفرج، النجيلي، عزبة قاسم، سيدي دمين) بمركز ابوالمطامير وقريتى توفيق الحكيم وعبدالمنعم رياض وحرارة بحوش عيسى.



ووجه المحافظ بستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.







توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

كما صرح عادل درغام مدير فرع جمعية الاورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الملابس بقرية كفر زياده بمركز كوم حمادة حيث تم توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على مستحقيها بنطاق قرى كفر زيادة ونجع العرب والقاطون.







أوضح درغام، أن يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.







ويذكر أيضا أن قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 22 جهاز تعويضي بتكلفة إجمالية 330 ألف جنيه بنطاق مراكز كوم حمادة والرحمانية وشبراخيت والمحمودية ودمنهور وايتاي البارود وابو المطامير وحوش عيسى ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الآن 1353 جهاز بنطاق المحافظة.



وأشار مدير فرع الاورمان بالبحيرة، إلي أن يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، موضحًا أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كل سبل الرعاية اللجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.





كما قامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق، حيث تم إجراء 29 جراحة قلب مفتوح بتكلفة اجمالية مليون و44 ألف جنيه تكلفة العملية الواحدة (36 ألف جنيه)، وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.







كما قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 14 جهازا تعويضيا بتكلفة إجمالية 205 آلف جنيه بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وأبو المطامير والمحمودية وايتاي البارود وكفر الدوار، ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الآن 1331 جهازا بنطاق المحافظة.







وأوضح مدير جمعية الأورمان بالبحيره، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.







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