برلمانية تطالب التربية والتعليم بإعلان ضوابط واضحة لعودة الدراسة وطمأنة الأهالي

طالبت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بإعلان ضوابط محددة لمواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد إجراء امتحانات النقل لأبنائنا الطلاب وكذلك الإجراءات الاحترازايه والوقائية للطلاب، مشددة على ضرورة أن يتم إعلان الموقف الحالي بكل شفافية ووضوح، وأن يبعث برسالة طمأنه لكل الأسر واولياء الامور المرعوبين من نزول ابنائهم الطلاب.

وأضافت أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم إلى أن هناك أزمة ثقة وحالة ذعر كبيرة بين الأهالي وعلي وزارة التربية والتعليم أن تضع هذا التصور نصب أعينها، وتعمل على إزالة اللبس وتوضيح الأمور بكل وضوح وإعلان آليات معينة تطمئن الأهالي على صحة أبنائهم.

وشددت ابوشقه إلى أن كل أسرة مصرية يوجد بها طالب في سنوات التعليم المختلفة، وجميعهم يترقب موقف وزارة التربية التعليم غدا، والذي اتمني أن تقر فيه آليات من شأنها توفير أقصى درجات الأمان للطلاب؛ حال نزولهم مع التأكيد علي التباعد الاجتماعي.

ولفتت ابوشقة أننا كلنا ثقة في القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في تحديد واستحداث أطر من شأنها خروج الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني بكل أمان واطمئنان للأسر المصرية؛ وسننتظر بيان الوزير ومايخرج به لبحث مدى تطبيقة واستجابة الاهالي له .

يذكر أنه من المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، غدا الأحد، تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.