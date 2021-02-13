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فن

بإطلالة رقيقة.. نرمين ماهر تفاجئ متابعيها

السبت 13/فبراير/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التوصل الاجتماعى إنستجرام. 

ظهرت نرمين ماهر في الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت بمكياج رقيق، وتسريحة شعر بسيطة. 

وعرض مؤخرًا لـ نيرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.


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