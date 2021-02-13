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رياضة

30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة ليفربول وليستر سيتي

السبت 13/فبراير/2021 - 03:06 م
ليفربول - ليستر سيتى
ليفربول - ليستر سيتى
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عبدالله هشام
مرت 30 دقيقة ومازال التعادل السلبي يسيطر على أجواء مباراة ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

وأضاع محمد صلاح فرصة في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق تمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة جزاء ليستر سيتي في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد كرة سيئة بقدمه اليمنى مرت دون خطورة.

تألق كاسبر شمايكل في التصدي لرأسية فرمينيو لاعب ليفربول وكانت الكرة قريبة جدا من أن تسكن الشباك.

وكان الاستحواذ لصالح ليفربول بنسبة 60% مقابل 40% لـ ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد - كاباك - هندرسون - روبيرتسون

الوسط: فينالدوم - جونز - ميلنر

الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو


في حال فاز ليستر على ليفربول سيقفز للمركز الثاني مؤقتا، لحين خوض مانشستر يونايتد مباراته، بينما إذا حقق ليفربول الفوز سيقفز للمركز الثالث بدلا من ليستر، وسيستعيد وقتها ليفربول الثقة بعد الخسارة 1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية.


وكانت الخسارة أمام سيتي هي الثالثة على التوالي لليفربول على أرضه للمرة الأولى منذ 1963.

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي : 

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، أمارتي

الوسط: ألبرايتون، بارنيز، تيليمانس، نديدي، ماديسون

الهجوم: جيمي فاردي

وأعلن كلوب في المؤتمر الصحفي أمس، غياب فابينيو لاعب الفريق عن المباراة.


في الوقت نفسه، سيطمئن ليستر على جاهزية جيمس جاستن، الذي تعرض لإصابة في المباراة التي خاضها الفريق في منتصف الأسبوع.
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