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أخبار العالم

بإجمالي 372.410 حالات.. السعودية تسجل 337 إصابة جديدة بكورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 03:11 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، فيما تم رصد تعافي 356 حالة إضافية.

ووفقا لإحصاء «الصحة» السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 372.410 حالات، من بينها 2679 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 456 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 363.303 حالات، وبلغ إجمالي الوفيات 6428 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.5%، ونسبة الحالات النشطة 0.71%، ونسبة الوفيات 1.72%، وفقا لصحيفة عكاظ.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (161)، المنطقة الشرقية (72)، منطقة مكة المكرمة (46)، منطقة القصيم (11)، منطقة حائل (10)، منطقة الجوف (7)، منطقة الحدود الشمالية (7)، منطقة المدينة المنورة (5)، منطقة عسير (5)، منطقة جازان (4)، منطقة نجران (4)، منطقة الباحة (3)، منطقة تبوك (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (129)، جدة (19)، مكة المكرمة (18)، الدمام (16)، الظهران (11)، الهفوف (10)، حائل (8)، وادي الدواسر (8)، المبرز (8)، الطائف (7)، الخبر (7)، بريدة (6)، القطيف (6)، عرعر (5)، الدلم (5)، بقيق (5)، رفائع الجمش (4)، نجران (4)، المجمعة (4)، الجبيل (4)، المدينة المنورة (3)، حوطة بني تميم (3)، شقراء (3)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (94)، جدة (27)، الدمام (22)، مكة المكرمة (16)، الهفوف (14)، الدلم (12)، خميس مشيط (8)، عرعر (7)، بريدة (7)، موقق (6)، المدينة المنورة (6)، الطائف (6)، ينبع (6)، العقيق (6)، الجبيل (4)، القطيف (4)، الظهران (4)، مهد الذهب (4)، الخرج (4).
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