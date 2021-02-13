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أخبار العالم

لمكافحة كورونا.. فرض حظر تجول في العراق

السبت 13/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت اللجنة العليا المعنية بمكافحة فيروس كورونا في العراق، اليوم السبت، فرض حظر تجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا بداية من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين. 

وتوقعت ربى فلاح حسن، مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة العراقية، أن يشهد اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة اليوم، إصدار قرارات مشددة وقاسية؛ للحد من عدد الاصابات ودفع المواطن الى الالتزام بالاجراءات الوقائية .

وذكرت مديرة العلاقات العامة في إعلام وزارة الصحة العراقية، في تصريحات صحفية لها بحسب "السومرية نيوز"، أن العراق يشهد في الآونة الأخيرة "خلال الأسابيع والأشهر الماضية"، انخفاض نسب الشفاء إلى أقل من ٩٥.٥% .

وأضافت "تزايد الأعداد والوصول إلى الأرقام التي نعتبرها خطرة سيشكل خطرا كبيرا على المؤسسات الصحية إذا استمر".

وختمت تصريحاتها، قائلةً إن الإجراءات الوقائية هي الاهم بالنسبة لوزارة الصحة والبيئة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

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