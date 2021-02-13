ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوط أول سلبي بين ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 13/فبراير/2021 - 03:24 م
ليفربول - ليستر سيتى
ليفربول - ليستر سيتى
Advertisements
عبدالله هشام
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول ومضيفه ليستر سيتي في المباراة المقامة حاليا على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

وأضاع محمد صلاح، فرصة في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق تمكن محمد صلاح من ترويضها بشكل جيد داخل منطقة جزاء ليستر سيتي في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد كرة سيئة بقدمه اليمنى مرت دون خطورة.

تألق كاسبر شمايكل في التصدي لرأسية فرمينيو لاعب ليفربول وكانت الكرة قريبة جدا من أن تسكن الشباك.

وتصدت العارضة لكرة صاروخية من جيمي فاردي قبل انتهاء الشوط الأول.

وكان الاستحواذ لصالح ليفربول بنسبة 60% مقابل 40% لـ ليستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد - كاباك - هندرسون - روبيرتسون

الوسط: فينالدوم - جونز - ميلنر

الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو


في حال فاز ليستر على ليفربول سيقفز للمركز الثاني مؤقتا، لحين خوض مانشستر يونايتد مباراته، بينما إذا حقق ليفربول الفوز سيقفز للمركز الثالث بدلا من ليستر، وسيستعيد وقتها ليفربول الثقة بعد الخسارة 1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية.


وكانت الخسارة أمام سيتي هي الثالثة على التوالي لليفربول على أرضه للمرة الأولى منذ 1963.

بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي : 

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، أمارتي

الوسط: ألبرايتون، بارنيز، تيليمانس، نديدي، ماديسون

الهجوم: جيمي فاردي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليستر سيتي يفوز على توتنهام بثنائية ويصعد للمركز الثاني في البريميرليج

تشكيل ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

شوط أول ..تعادل ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مواجهة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي

ليفربول في ضيافة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول وليستر سيتى المتوقع قبل موقعة البريميرليج

ترشيحاتنا

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

بعد تصدرها التريند.. 10 صور عرضت نادية الجندي للانتقاد

مفاجأة في إصابات كورونا حول العالم

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

Advertisements

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

زبير بية يحسم الجدل بشأن استمرار فرجاني ساسي في الزمالك

اليوم وزير الرياضة يشهد تحدي بيج رامي وكرم جابر

الأهلي يواجه المريخ السوداني باستاد القاهرة الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

باريس سان جيرمان يخطط لخطف محمد صلاح من برشلونة وريال مدريد

مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال

مجموعة الزمالك.. البدري والخنيسي يقودان هجوم الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي

موسيماني: كان بإمكاننا الفوز على بايرن ميونخ حال وجود صلاح وماني مع الأهلي

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس