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محافظات

سكرتير عام أسوان يتفقد المشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة ..شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 03:36 م
تطوير قرية المنشية
تطوير قرية المنشية الجديدة
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شاذلى عبد الفتاح
تفقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان الأعمال الجارية بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو التى تأتى ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، إلى جانب قرية الرئيسية بإدفو بإجمالى 53 مشروعا وباعتمادات 198 مليون جنيه.

وكان تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 30 مشروعا حيث استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، إضافةً إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا، فضلًا عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

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وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية بحى الصداقة الجديد شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى حيث أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 لطرحها للاستثمار وإعادة استغلال المغلق والغير مستغل منها مع سحبها في حالة عدم التزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم.

وشدد محافظ أسوان على مراجعة الوحدة المحلية لموقف حالات البناء العشوائى في امتداد حى الصداقة والتنسيق مع الجهات المسئولة عن إدخال المرافق للحد من ظاهرة الزحف العشوائى والمخالف.

وكلف بدراسة إنشاء حديقة طفل لإتاحة الفرصة لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المختلفة ، وحرص أشرف عطية على إلتقاط الصور التذكارية لمجموعة من النشء الذين قاموا بأعمال التجميل والرسومات بالشارع الرئيسى للحى برعاية مؤسسة أمجاد لتنمية المجتمع .

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع السويسرى والذى يهدف لزيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب للقضاء نهائيًا على مشاكل إنقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان في أغسطس القادم بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل .
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