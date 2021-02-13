إنجاز تاريخي .. سيدات الرجبي يحصدن أول ميدالية ذهبية لمصر في البطولة العربية

حقق المنتخب المصري للرجبي سيدات انجاز تاريخي بالتتويج بالبطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.





واكتسح منتخب مصر نظيره السوري في نهائي البطولة بنتيجة ٣١-٠ ليتوج بأول ميدالية ذهبية في تاريخ مصر في البطولة العربية .





وفازت مصر علي لبنان في دور نصف النهائي بنتيجة ٣٦ - ٠ بينما فازت سوريا علي الامارات ٤٠-٧ .





كان منتخب مصر قد تغلب على الإمارات بنتيجة ٢٩ - ٠ في الجولة الأولى وتغلب منتخب مصر على سوريا بنتيجة ٣١-٠ في الجولة الثانية واكتسح منتخب مصر نظيره اللبناني بنتيجة ٢٧ - ٠ ليحتل المركز الأول بالمجموعة ويتأهل لنصف النهائي .





وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات ١٤ لاعبة هن: عليا متولي وفرح عمر ورولا الوزيري وهالة قورة ونهال الأدريسي وندا سمير وفريدة الجزار وكاريمان سليمان وفريدة زقزوق ويارا أيمن وأية حسام وروان راشد وسارة النجدي ويشرف علي تدريب الفريق خالد هلال المدير الفني ومحمد الطوبجي ومروج عز الدين دكتورة الفريق ومنة صدقي اداري الفريق.





ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.