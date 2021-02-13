ندى بسيوني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ندي في الصورة وهي تبرز جمال ملامحها حيث تركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.





وعلقت ندى بسيوني قائلة: قد يهون العمر الا ساعه و قد تهون الارض الا مكان ..يا تري جمال المكان يكفي لسعادتك ام الصحبه الحلوه ام الذكريات ..أنا أري ان الجنه من غير ناس متنداس ( مثل من امثالنا الشعبيه الجميله ♥️🌺".





كان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.





مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوي، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.





وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.





العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا في بيته الذى يقع في مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه في تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.





وتزوجت ندى بسيوني مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثانية كان المخرج السينمائي "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلا بسبب وفاته.



