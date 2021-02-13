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رياضة

شاهد هدف محمد صلاح فى ليستر سيتي

السبت 13/فبراير/2021 - 05:21 م
صدى البلد
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سيد احمد
احرز النجم المصرى الدولي محمد صلاح  هدفا لـ  ليفربول امام ليستر سيتي في الدقيقة 67 فى  المبارة التى انتهت بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 67 من عمر اللقاء بعد عرضية من  ارنولد داخل منطقة الجزاء تمكن فيرمينو من ترويضها ثم هيأها بكعب القدم لمحمد صلاح الذي سدد كرة يسارية مباشرة في شباك ليستر سيتي .
 
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.

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