لجنة ذوات الإعاقة بالقومي للمرأة تبحث خطة تدريب أعضاء مكاتب الشكاوى في المحافظات

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتناول الاجتماع متابعة مخرجات أنشطة اللجنة خلال احتفالية 16 يومًا مناهضة العنف ضد المرأة.





واتفقت اللجنة على تنفيذ توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس خلال نشاط حمايتك في قانونك بترجمة البوسترات الي اللغة الانجليزية وتوزيعه على الجهات الدولية وكذلك رفعه على الموقع الالكتروني للمجلس، كما يتم عمل تدريب توعوي مع محامي مكتب شكاوى المرأة على مستوى محافظات الجمهورية بكيفية التعامل مع شكاوى السيدات ذوات الإعاقة وفقًا لما جاء في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.



