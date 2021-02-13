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منوعات

سرقة مليون دولار من رصيد فنان شهير فى تسوق عبر الإنترنت.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 05:54 م
الفنان كيفن هارت
الفنان كيفن هارت وذا روك
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أماني إبراهيم
تم اتهام المتسوق الشخصي السابق للفنان كيفن هارت بسرقة أكثر من مليون دولار أي حوالي (730 ألف جنيه إسترليني) من النجم الأمريكي الذي يعد أحد أنجح الممثلين الكوميديين في هوليوود.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، بدأ المتسوق الشخصي لكيفن هارت ويدعى ديلان جيسون سير،العمل مع الممثل جومانجي، وبعد ذلك تم اتهامه بإجراء عمليات شراء غير مصرح بها عبر الانترنت باستخدام بطاقات هارت الائتمانية، يرجع تاريخها في الفترة بين أكتوبر 2017 وفبراير 2019.

وتم توجيه عدد من التهم إلى المتسوق البالغ من العمر 29 عامًا مثل السرقة، والحيازة الجنائية، وسرقة الهوية والتخطيط للاحتيال، وفي حالة إدانته فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن. 

ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 17 فبراير الجاري، وقالت مدعية مقاطعة كوينز ميليندا كاتز إن المدعى عليه حصل بشكل مشروع على بطاقات ائتمان الممثل، لكنه استمر بعد ذلك في استخدامها لإنفاق مبالغ ضخمة من المال.

وأضافت إن القبض عليه يجب أن يكون بمثابة قضية تحذيرية للجميع لتتبع النفقات، والتحقق من تقارير الائتمان مع الاحتفاظ بالمعلومات المالية للشخص نفسه.

ووصلت ثروة هارت إلى 39 مليون دولار من التمثيل والكوميديا ​​في عام 2020 ، وفقًا لمجلة فوربس، ومنها مشاركته في أفلام  Jumanji و Central Intelligence و The Upside ، وفي العام الماضي أصدر سلسلة وثائقية على Netflix حول حياته ومهنته.
سرقة مليون دولار من رصيد فنان شهير فى تسوق عبر الإنترنت.. تفاصيل
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