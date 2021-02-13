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رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ليستر

السبت 13/فبراير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليستر سيتي الفوز علي منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي. 

وتعد خسارة اليوم بالنسبة لـ الألماني يورجين كلوب الذي يخسر لأول مرة 3 مباريات على التوالي منذ قدومه إلى إنجلترا.

وقال كلوب عقب المباراة: "سجلنا هدفا ثم تعادلوا معنا من هدف أرى أنه تسلل واضح، ثم قدمنا لهم هدية في الهدف الثاني".

وأضاف "الهدف الثاني لليستر كان له تأثير هائل علينا وكان يجب أن نتفاعل بعد التأخر في النتيجة بشكل مختلف".

وأكمل "قبول ما حدث بابتسامة ليس بالأمر السهل، عملنا بجد ولعبنا بقوة من أجل نتقدم بهدف، ثم سجلوا التعادل من كرة أعتقد أنها تسلل واضح، فكان هناك 3 لاعبين أمام الكرة".
وأردف "إذا شاهدت اللعبة مرة أخرى فأنا على يقين تام إنه كان متسللا، ولكن رد فعلنا بعد الهدف لم يعجبني".

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