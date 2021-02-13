ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديانا كرزون تكشف عن حملها فى كليب أغنيتها هو مين .. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 06:31 م
ديامنا كرزون وزوجها
ديامنا كرزون وزوجها معاذ العمرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة ديانا كرزون عن حملها الاول من خلال كليب اغنيتها الجديدة والتى طرحتها امس بعنوان "هو مين". 

وظهرت ديانا فى الفيديو كليب من خلال عدد من الصور التى تجمع بينها وبين زوجها معاذ العمرى وكشفت فى نهاية الكليب عن ظهورها وهي حامل. 

أغنية "هو مين" من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.

يذكر أن، ديانا كرزون، احتفلت بزواجها من الإعلامي معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضي، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة: "بسم الله، وعلى بركة الله.. حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه، ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هذا الوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار نيسان جوك بعد استقرارها بالسوق المصرى

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟