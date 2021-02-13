استجابة سريعة لـ صدى البلد.. نائب محافظ القاهرة تزيل الإشغالات بمصر القديمة..صور

استجابت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بشكل سريع لشكوى من الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري، بوجود اشغالات وباعة جائلين بشكل كثيف بمنطقة زهراء مصر القديمة حيث إنها تعيق المارة والسيارات وتتسبب فى الضجيج والازعاج إلى جانب تشويه المظهر العام للطريق وجعله يظهر بشكل غير حضارى.



وفور ورود الشكوى وعرضها على م. جيهان عبدالمنعم وكعادتها وجهت بسرعة التحرك والتعامل الفورى مع الشكوى الواردة وازالة اسباب الشكوى فورا وتم بالفعل التنسيق مع اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة والادارات المعنية والمتابعة الميدانية وتم تنفيذحملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بذات الموقع.



كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتمت مصادرة مانتج عن حملة الاشغالات وايداعها مخازن الحى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين بالإضافة إلى التبيه على الباعة بعدم العودة.





واكدت المهندسة جيهان ان ذلك ياتى استمرارا لمبادرة التعاون والتواصل مع جميع المؤسسات للقضاء على اى سلبيات او مظاهر غير حضارية والتى تطلقها المنطقة الجنوبية و تسعى من خلالها للقضاء على اى سلبيات او تجاوزات بشوارع وميادين المنطقة الجنوبية.



كما اكدت انها تسعى لجعل المنطقة تظهر بمظهر حضارى بعيد كل البعد عن المخالفات فهى تؤمن بأن ارسال الشكاوى او المظاهر السلبية سلوك او تصرف من شأنه التعاون فى القضاء على هذه المخالفة.



و وجهت نائب المحافظ فى وقت سابق بضرورة استمرار التواجد الميدانى الدائم لرؤساء احياء المنطقة الجنوبية وضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين التعامل الفورى معها ومتابعة حلها فى اسرع وقت ممكن والسعى لعدم تكرارها.



وأكدت على التضامن مع وكالات النشر الهادفة فى الحفاظ على المظهر الحضارى لوطننا الغالى وفى ضوء السعى من المنطقة الجنوبية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وعدم السماح بأى مخالفات بنطاق المنطقة الجنوبية.



