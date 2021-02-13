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فن

وصول الفيلم الفلسطيني "الهدية" إلى القائمة القصيرة بـ الأوسكار

السبت 13/فبراير/2021 - 06:42 م
الفيلم الفلسطينى
الفيلم الفلسطينى الهدية
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أحمد إبراهيم
يشارك الفيلم الفلسطيني القصير "الهدية" للمخرجة فرح نابلسي، ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ93، التي أعلن عنها عبر الموقع الرسمي للأكاديمية، ضمن فئة أفضل فيلم روائي قصير.

فيلم "الهدية" يخوض المنافسة بجانب 9 أفلام أخرى وصلت للقائمة القصيرة، أبرزها: فيلم "The Human Voice" للمخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار ومن بطولة النجمة تيلدا سوينتون، والذي سبق وأن شارك بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي العام الماضي.

وفاز الفيلم بعدة جوائز من مهرجانات من بينها "مهرجان كليرمون فيران للفيلم القصير"، مهرجان بروكلين للأفلام، المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في بالم سبرينج، ومهرجان كليفلاند للأفلام الدولية. وسبق أن عرضت نابلسي الظلم الذي يختبره الفلسطينيون في ثلاثة أفلام قصيرة أخرى هي "كابوس في غزة"، "اليوم أخذوا ابني"، و"محيطات من الظلم".

واختتم التصويت على القائمة القصيرة في 5 فبراير الجاري، وستنتقل هذه الأعمال للمرحلة التالية من التصويت التي تجري خلال الفترة من 5 – 9 مارس المقبل، وتعلن ترشيحات جوائز الأوسكار في 15 مارس، ويقام حفل توزيع الجوائز في 24 أبريل المقبل.
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