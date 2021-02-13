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توك شو

أحمد موسى يعرض فيديو فاضحا لـ الخائن عبد الله الشريف

السبت 13/فبراير/2021 - 08:05 م
أحمد موسى يعرض فيديو
أحمد موسى يعرض فيديو فاضح لـ عبد الله الشريف
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البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو فاضحا  للإخواني عبد الله الشريف، المتواجد فى قطر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن  هذا الفيديو للخائن عبد الله الشريف و فى مكان غير معروف.

ولفت إلى أنه يطالب الإخواني الخائن شرح وكشف حقيقة هذا الفيديو، وتساءل موسى : " ايه الزجاجة اللى قدامك دي.. عناب دي  ولا حاجة ساقعة و لا تمر هندي".

وتابع : " اطلع يا عبدالله و عرفنى مين وفين وايه الزجاجة اللى معاك دي آيه و انا هعتذر ليك بكرة".

وأشار إلى أنه لا يتهم الخائن ولكن يطالبه بالشرح من اليوم قبل غد، " قبل حلقة بكره اطلع عشان متكلمش تاني".  

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