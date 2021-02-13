أحمد موسى يعرض فيديو فاضحا لـ الخائن عبد الله الشريف

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو فاضحا للإخواني عبد الله الشريف، المتواجد فى قطر.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الفيديو للخائن عبد الله الشريف و فى مكان غير معروف.





ولفت إلى أنه يطالب الإخواني الخائن شرح وكشف حقيقة هذا الفيديو، وتساءل موسى : " ايه الزجاجة اللى قدامك دي.. عناب دي ولا حاجة ساقعة و لا تمر هندي".





وتابع : " اطلع يا عبدالله و عرفنى مين وفين وايه الزجاجة اللى معاك دي آيه و انا هعتذر ليك بكرة".





وأشار إلى أنه لا يتهم الخائن ولكن يطالبه بالشرح من اليوم قبل غد، " قبل حلقة بكره اطلع عشان متكلمش تاني".



