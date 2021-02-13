علي 109 آلاف متر.. المستشار حنفي جبالي يتفقد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية..صور

قام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب-اليوم - بزيارة لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رافقه وكيلا المجلس المستشار احمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين والمستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب.





وخلال الزيارة اطلع المستشار رئيس المجلس على معدل تنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد ، واستمع من اللواء عماد سعفان نائب رئيس الهيئة الهندسية إلى شرح حول أعمال التنفيذ ، حيث جرت الإشارة إلى أن المبنى مقام على مساحة تصل لنحو ١٠٩ آلاف متر مربع م2 ،ويتكون المبنى من القاعة الرئيسية والتي تسع ١٠٠٠ عضو، يعلوها قبة كبيرة بقطر ٥٥ م وارتفاع ٦٥ م، ويضم المبنى الرئيسي ايضا قاعات استماع، ومركز إعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تتسع لـنحو 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، إضافة الى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء.